Москва, 13 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 13 января, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о регулировании правового статуса аудиовизуальных сервисов, сообщает ИА REGNUM. К таким отнесены сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке (за плату).

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР Съёмочный процесс

Авторы законопроекта, депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), предлагают ограничить иностранное участие (иностранный контроль) над организаторами онлайн кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей из России либо более 20 тыс. из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.

Аудиовизуальные сервисы, отвечающие требованиям законопроекта, подлежат включению в реестр аудиовизуальных сервисов. При этом прописаны и исключения из требований.

Кроме того, для обеспечения и защиты прав и законных интересов граждан устанавливается запрет на использование аудиовизуального сервиса для совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну; для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, и иной запрещённой в Российской Федерации информации.

Прописана процедура удаления по требованию пользователя распространяемой с нарушением законодательства информации, являющейся недостоверной, содержащей сведения о частной жизни гражданина, а также сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию.

Законопроект также вводит обязанность классификации и маркировки распространяемого аудиовизуальным сервисом контента в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Максимальный штраф за несоблюдение установленных требований предусмотрен в размере 500 тыс. рублей.

Исключения

Требования законопроекта не распространяются на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту.

«Ни YouTube, ни социальные сети, ни поисковые системы под ограничения не попадают, потому что там (в законопроекте) четко прописано, что исключения составляются для сервисов, которые преимущественно используют пользовательский контент, что полностью относится к YouTube», — сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

При этом, указал замминистра, возникают вопросы, как быть с такими сервисами как iTunes, Google Play, которые занимаются специальным профессиональным контентом, и должны ли будут они в обязательном порядке уступить 80% российскому партнеру.

Есть ли угроза рынку?

Законопроект об онлайн-кинотеатрах не содержит никаких угроз для отрасли, заявила глава департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина. «Не вижу угроз для российских участников этого рынка», — сказала ранее Ларина на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике. Она также отметила, что законопроект «не тормозит ни развитие бизнеса, ни возможность привлечения иностранных инвестиций».

Тюнинг

В правительстве РФ настаивают на доработке законопроекта ко второму чтению. «Необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юридического лица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса, требует дополнительных обоснований», — отмечает правительство в официальном отзыве.

По мнению комитета Госдумы по информполитике, дополнительного обсуждения требует разграничение аудиовизуальных сервисов по территориальному принципу. «Не ясно, как будет устанавливаться факт преимущественного предназначения аудиовизуального сервиса для пользователей, находящихся на территории одного субъекта РФ», — отмечается в отзыве.

Кроме того, в дополнительном обсуждении, по мнению профильного комитета, нуждается прописанная в законопроекте обязанность организатора онлайн-кинотеатра удалять по требованию пользователя распространяемую с нарушением законодательства информацию, являющуюся недостоверной, содержащую сведения о частной жизни гражданина, а также сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию.