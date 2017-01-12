Вашингтон, 12 января, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Французский ультраправый кандидат в президенты Марин Ле Пен была замечена в башне Трампа в Нью-Йорке, но она отказалась говорить встречалась ли она с избранным президентом США, сообщает 12 января Reuters.

Pinterest.com Часы Trump Tower на пятой авеню в Манхэттене, Нью-Йорк

Представители избранного президента не сразу ответили на просьбу прокомментировать присутствие Ле Пен в офисе Трампа, но позднее было сделано заявление, отрицающее факт встречи с лидером «Национального фронта».

Марин Ле Пен была замечена в башне Трампа при входе в лифт, затем она общалась с тремя неизвестными мужчинами, позже она отказалась комментировать цели своего визита.

Организация Ле Пен подтвердила факт ее поездки в Нью-Йорк, однако было заявлено, что это частная поездка.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп проводит многочисленные встречи с видными политиками и бизнесменами у себя в офисе в Нью-Йорке. 20 января он вступит в должность.