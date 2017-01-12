Тирасполь, 12 января, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В Москве готовится к открытию представительство президента Приднестровской Молдавской Республики. Как сообщили 12 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы приднестровского государства, представительство возглавит бывший вице-президент ПМР Александр Караман.

Andrew Butko Александр Караман на Дне Победы в Донецке. 9 мая 2015 года

Выступая на заседании совещательного органа первых приднестровских депутатов президент Приднестровья Вадим Красносельский сказал, что в этом направлении проделано уже немало работы: выделено здание, формируется штат. «Представительство будет официально зарегистрировано и станет очагом консультативной, юридической помощи нашим гражданам в России», — отметил глава государства.

Он добавил, что представительство также будет заниматься налаживанием взаимодействия с Госдумой и другими органами госвласти РФ и развитием экономических связей.

Александр Караман занимал должность вице-президента ПМР с 1991-го по 2001 год. Позже основал и возглавил приднестровскую партию «Родина». После начала конфликта в Донбассе в 2014 году перебрался в Донецкую Народную Республику, где занимал должности вице-премьера по социальным вопросам, главы МИД и руководителя аппарата Совета министров ДНР. В декабре 2015 года покинул ДНР и с тех пор находится в России.