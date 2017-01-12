Чебоксары, 12 января, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Чувашское УФАС выиграло апелляционный суд в деле ООО «Росгосстрах», которое за нарушение антимонопольного законодательства было оштрафовано почти на 7,4 млн рублей. Арбитражный суд Московской области, а затем и Десятый арбитражный апелляционный суд признали законность постановления УФАС, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Kurer-sreda.ru Технический осмотр

Постановление было вынесено в ноябре 2015 года. По данным службы, страховщики предлагали тем, кто хотел получить полис ОСАГО, заключить договор о проведении техосмотра и услуг по контрольной диагностике аккумуляторной батареи с ИП Макаровым — а в случае отказа не заключали договор ОСАГО. Комиссия УФАС, рассмотрев заявления ряда компаний, индивидуальных предпринимателей и жителей республики, признала в действиях ООО «Росгосстрах» в лице филиала в Чувашии и предпринимателя факт нарушения п. 4 ст. 11 закона о защите конкуренции. Страховщику назначили штраф в размере 7,395 млн рублей, предпринимателю — 20 тыс. рублей штрафа.

В соответствии с предписанием антимонопольного органа, ответчикам необходимо было вернуть автолюбителям «излишне уплаченные денежные средства за навязанные услуги» по прохождению технического осмотра и контрольной диагностике аккумуляторных батарей у ИП Макарова». Постановление УФАС было оспорено в арбитражных судах, которые встали на сторону антимонопольного ведоства.

Напомним, в декабре 2014 года УФАС по Чувашии оштрафовало страховщиков на 29,81 млн рублей за навязывание добровольного страхования при заключении договоров ОСАГО.