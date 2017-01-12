Бишкек, 12 января, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии в третьем (финальном) чтении рассмотрели проект закона о введении уголовной ответственности за подкуп избирателей во время выборов и референдумов. Об этом сегодня, 12 января, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В соответствии с документом предлагалось также ужесточить административное наказание за вмешательство в избирательный процесс. Так, за подкуп избирателей нарушителю грозит штраф в 100 тыс. — 300 тыс. сомов (86,6 тыс. — 259,7 тыс. рублей) или от трех до пяти лет заключения.

Препятствование процессу голосования или работе избирательной комиссии предусматривает штрафные санкции в размере от 20 тыс. до 30 тыс. сомов (17,3 тыс. — 26 тыс. рублей) или лишение свободы на срок до двух лет. То же деяние с использованием служебного положения — аналогичный срок заключения или штраф от 30 тыс. до 50 тыс. сомов (26 тыс. — 43,3 тыс. рублей). Если же при этом применялись угрозы, обман или насилие, то тюремный срок автоматически возрастает до трех лет, а денежное взыскание до 50 тыс. — 80 тыс. сомов (43,3 тыс. — 69,2 тыс. рублей).

Также в законопроекте предусмотрены меры административного характера, применяемые в отношении чиновников Центральной избирательной комиссии: в случае непредоставления или нарушения срока ответа, а также нарушения сроков рассмотрения жалоб, членов территориальных комиссий ждет штраф в 1,5 тыс. — 2 тыс. сомов (1,3 тыс. — 1,7 тыс. рублей), а для членов ЦИК — от 3 тыс. до 5 тыс. сомов (2,6 тыс. — 4,3 тыс. рублей).

По итогам обсуждения парламент большинством голосов поддержал предложенные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, Административный кодекс и закон «О выборах и проведении референдумов» Киргизской Республики.

Напомним, ранее предполагалось, что парламент Киргизии успеет принять закон об ужесточении наказания за подкуп избирателей до референдума по Конституции и выборов депутатов городских и сельских советов, состоявшихся 11 декабря 2016 года. Однако депутаты не смогли рассмотреть этот документ из-за того, что его к тому моменту еще не обсудили члены парламентского Комитета по конституционному законодательству.

Отметим, что некоторые депутаты парламента Киргизии высказывали опасения, что данный закон могут использовать нечистоплотные политики для дискредитации конкурентов, раздавая от их имени деньги и подарки избирателям.