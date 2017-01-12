Тула, 12 января, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В Туле жители многоквартирных домов получили огромные счета за электроэнергию — по ОДН. В Государственной жилищной инспекции утверждают, что жители невнимательно прочитали договор, и сами согласились платить. В ситуации вынужден был разбираться губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту 12 января ИА REGNUM в управлении пресс-службы областного правительства.

Электрические вилки

Как говорится в коллективных обращениях, поступивших на имя губернатора, жителям многоквартирных домов, которые находятся в управлении УК «Зеленый город», компания «ТНС Энерго Тула» выставила высокие счета за электроэнергию на общедомовые нужды — на каждую квартиру от трех до пяти тысяч рублей.

Энергетики объясняют, что причиной таких счетов стали долги управляющей компании, которая задолжала за два года. Сами жильцы, по их словам, исправно платили по счетам, и большинство из них долгов не имеет.

В управляющей компании, заявляют жители дома, им сказали, что в договоре прописана обязанность жильцов принимать на себя любые счета по электроэнергии.

Начальник Госжилинспекции региона Алексей Бирюлин, который присутствовал на совещании губернатора по обращениям жителей, отметил, что жители обязаны оплачивать услуги по общедомовым нуждам.

Как правило, жители оплачивают электроэнергию по нормативу, сумма сверх норматива возлагается на управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Однако жители дома подписали протокол собрания по выбору УК, в котором отдельным пунктом содержится решение о полной оплате ОДН даже сверх норматива.

Единственный выход для жителей — через суд обжаловать решение либо провести новое собрание собственников и с занесением в протокол отменить начисление платы за ОДН сверх норматива.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что жителям нужно разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации, и поручил ГЖИ и администрации города организовать встречу с участием представителей управляющей компании, компании «ТНС Энерго Тула» и СМИ.

«В целом, нужно работать на упреждение, чтобы жители были информированы, и в своих домах такого не допустили», — подчеркнул глава региона.

Семь уголовных дела за три недели: тульские прокуроры взялись за ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, летом только за период с конца июля до середины августа, тульские правоохранители возбудили семь уголовных, связанных со злоупотреблениями в сфере ЖКХ. По большинству из них ущерб, причиненный жителям и поставщикам ресурсов, исчисляется миллионами рублей.