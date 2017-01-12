Банжул, 12 января, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Нигерии проголосовала за предоставление политического убежища президенту Гамбии Яйя Джамме, если он уйдет в отставку, сообщает 12 января Reuters.

Гамбия

Палата представителей Нигерии одобрила просьбу президента Мухаммеда Бухари дать убежище президенту Гамбии, если он передаст власть Адаму Бэрроу, выигравшему выборы 1 декабря 2016 года.

Напомним, президент Гамбии Яйя Джамме потерпел поражение на президентских выборах 1 декабря 2016 года, отстав от своего конкурента Адама Бэрроу почти на 10%. Однако, он не признает результаты выборов и продолжает занимать пост президента страны.