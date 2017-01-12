Архангельск, 12 января, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Необходимость определения новой схемы округов связана с принятием областного закона от 23 декабря 2016 года № 500−31-ОЗ «О поправке к Уставу Архангельской области», согласно которому число депутатов регионального парламента сокращается с 62 до 47. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В соответствии с изменениями законодательства в следующем созыве облсобрания 24 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, а 23 депутата — по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями. Таким образом, число одномандатных избирательных округов, образуемых на территории области, сокращается с 31 до 24 за счет их укрупнения.

Предложенный законопроект об утверждении схемы 24 одномандатных избирательных округов для проведения выборов в 2017 — 2026 годах одобрен членами избирательной комиссии Архангельской области и будет внесен для рассмотрения на ближайшей сессии областного Собрания депутатов.