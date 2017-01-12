Челябинск, 12 января, 2017, 20:27 — ИА Регнум. В Международном аэропорту Челябинска совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Flydubai. Об этом сегодня, 12 января, сообщают местные СМИ.

Raialyoum.com Самолет авиакомпании FlyDubai

Сообщается, что самолет авиакомпании Flydubai выполнял рейс из Дубая в Екатеринбург. Однако, самолет не смог долететь до конечной точки из-за неисправности. По предварительной информации у самолета не вышли закрылки, которые влияют на торможение.

Диспетчеры и экипаж приняли решение совершить посадку в челябинском аэропорту «Баландино», так как там коэффициент сцепления самолета с посадочной полосой выше, чем в екатеринбургском «Кольцово».

В итоге самолет совершил успешную посадку в челябинском аэропорту.