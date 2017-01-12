Мурманск, 12 января, 2017, 20:14 — ИА Регнум.



Джузеппе Арчимбольдо. Аллегория воды. 1566

Превышение загрязняющих веществ по алюминию в реке Белой, протекающей в Мурманской области, превышено в 155 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мурманском отделении ОНФ, инициировавшем проверку объекта.

«Река впадает в Имандровское водохранилище и отнесена к водным объектам государственного федерального надзора, — отметили в ОНФ. — Ранее представители ОНФ направили в контролирующие органы фото‑ и видеоматериалы, которые подтвердили, что в водоём производится слив отходов белого цвета. Предприятие, виновное в экологическом нарушении, оштрафовано».

Согласно данным экспертного заключения, выданного центром лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, превышение загрязняющих веществ в реке по алюминию превышено в 155 раз, фторид-ионам — почти в 13 раз, фосфат-ионам — в 3,6 раза. Водоём окрасился в белый цвет.

Как сообщили в ОНФ, по итогам проверки крупная промышленная компания, которая занимается переработкой полезных ископаемых на близлежащей территории, оштрафована, причём сумма штрафа по данной статье не превышает 40 тысяч рублей.

Это не первый случай загрязнения рек в Мурманской области. Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Ловозерский ГОК был привлечён к ответственности за загрязнение реки Сергевань. За нарушение правил охраны водных объектов управлением Росприроднадзора должностное и юридическое лица ООО «Ловозерский ГОК» привлечены к административной ответственности в размере 3 000 рублей и 30 000 рублей соответственно.