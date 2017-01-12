Мурманск, 12 января, 2017, 20:09 — ИА Регнум.



Минобороны России Боец Северного флота ВМФ России

На полигоне соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск Северного флота проходят ночные занятия по огневой подготовке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«Военнослужащие отрабатывают ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота».

Как отметил Серга, первые в новом учебном году ночные стрельбы состоялись 1 декабря.

«По итогам 2016 учебного года количество боевых стрельб отделений и взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также стрельб из стрелкового оружия в сухопутных и береговых войсках Северного флота выросло более чем на 20 процентов», — сообщил представитель флота.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год начался в Вооружённых силах России 1 декабря. В ближайшие месяцы Северный флот планирует, в частности, продолжить практику походов отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море.

В рамках подготовки к дальним походам на флоте была развёрнута плановая боевая учёба экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.