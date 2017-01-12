Челябинск, 12 января, 2017, 19:59 — ИА Регнум. На Урале самолёт Boeing-737−800W авиакомпании Flydubai из Дубая вместо Екатеринбурга был вынужден приземлиться в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Stefan Krasowski Пассажирское кресло

Самолёт выполняет рейс FZ-901. В Екатеринбурге его ждали к 15:50 по местному времени. Но в аэропорту «Кольцово» он приземлиться не смог. По предварительным данным, причиной стали технические неполадки.

Самолёт отправили в Челябинск. Сейчас воздушное судно будет обследовано. По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», прибытие рейса в Екатеринбург ожидается 13 января в 06:30. Однако не факт, что не произойдёт очередной задержки.