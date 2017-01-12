Челябинск, 12 января, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Жители Челябинской области, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне, получат из областного бюджета единовременную выплату в размере 500 рублей. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Владимир Костецкий. Возвращение. 1947

В ведомстве подчеркнули, что региональное руководство системно работает в направлении социальной поддержки жителей области, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне. В рамках этой работы по инициативе областного главы южноуральские депутаты приняли закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц». Эта законодательная норма, действующая в Челябинской области, устанавливает статус детей погибших участников Великой Отечественной войны. По этому закону предусмотрены меры социальной поддержки этой категории граждан.

Решение о единовременной выплате «детям войны» выдвинули депутаты Законодательного собрания Челябинской области. «Поддержав обращение депутатов фракции «Единая Россия», губернатор Борис Дубровский распорядился предоставить единовременную денежную выплату в размере 500 рублей ко Дню памяти и скорби 22 июня 2017 года детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам», — сообщили в пресс-службе.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на реализацию принятого губернатором решения областной бюджет выделит 19,9 миллионов рублей. Комментируя инициативу по поддержке детей защитников Отечества, Дубровский на встрече с членами областной общественной организации «Память сердца», объединяющей «детей войны», произнес слова благодарности старшему поколению за ратный подвиг. Он напомнил, что люди, которые во время Великой Отечественной войны находились в тылу, героически трудились — как во время боевых действий, так и после войны. Возрождали страну именно эти люди.

Напомним, в Челябинской области в августе 2016 года депутаты регионального парламента приняли закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц». Голосованию за этот закон предшествовало положительное решение в его пользу комитета ЗСО по социальной политике. В результате Челябинская область стала 18-м российским регионом, принявшим закон о социальной помощи «детям войны».

В России на федеральном уровне статус «детей войны» пока не принят. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября законопроект «О детях войны» внесло в Государственную думу законодательное собрание Татарии. Предлагается установить статус детей войны на федеральном уровне.