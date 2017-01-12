Калуга, 12 января, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В лютые морозы жители пятиэтажного дома №17 по улице Болотникова в Калуге буквально остались без крыши. Как сообщил 12 января корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель калужского регионального штаба ОНФ Денис Шаулин, накануне сильных холодов рабочие демонтировали на крыше утеплитель. По словам жителей, крышу накрыли пленкой лишь после того, как температура воздуха на улице опустилась ниже минус 20 градусов.

Термометр

Активисты Общероссийского народного фронта организовали инспекцию дома, где на протяжении нескольких недель проводится капитальный ремонт кровли. Жильцы пятого этажа дома пожаловались общественникам на низкую температуру в их квартирах. Так, столбик термометра в квартире ветерана Великой Отечественной войны Александры Ивановны Юдиной показывал всего плюс 11 градусов. Спасаясь от холода, пожилая женщина ставит в комнате нагретые на плите сковородки. Конфорки газовой плиты она зажигает в шесть часов утра и не выключает до позднего вечера.

В ходе инспекции дома общественники обратили внимание на дыру в потолке в квартире у ветерана. Выяснилось, что ее пробили строители, ремонтируя в доме проводку, которую замкнуло после того, как квартиру затопило во время обильных осадков в конце 2016 года. После этого ветеран Великой Отечественной войны Юдина продолжает жить с пробоиной в потолке.

«Мало того, что работы по ремонту кровли начались в разгар холодного сезона, так еще были затянуты на длительный срок. Дотянули, пока грянули морозы, оставив жителей без утепленной крыши», — подчеркнул Денис Шаулин.