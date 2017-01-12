Челябинск, 12 января, 2017, 19:31 — ИА Регнум. В ГУ МЧС Челябинской области предстоит масштабная реорганизация в руководстве структуры. Рабочую встречу на эту тему с руководителем Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко провел глава Челябинской области Борис Дубровский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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Основной целью встречи было обсуждение деталей предстоящих в 2017 году масштабных структурных изменений в МЧС России. В рамках плана развития сил и средств МЧС на 2016−2020 годы, в текущем году намечено укрупнение региональных главков министерства. В частности, будет ликвидирован Уральский центр МЧС. Его функцию возьмет на себя Сибирский центр, в чье подчинение переходит главное управление по Челябинской области.

По словам Диденко, структурные изменения никак не повлияют на принципы и эффективность работы региональных и местных структур МЧС. Он также отметил высокий профессионализм спасателей Челябинской области.

Напомним, что в подчинении Уральского центра МЧС находятся также главные управления по Свердловской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Кроме этого, предстоит ликвидация Приволжского центра МЧС с передачей его функций тому же Сибирскому центру.

Реорганизация министерства производится по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с постановлением правительства РФ.

Отметим, что укрупнение структурных подразделений и централизация власти в министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий идет параллельно с консолидацией силовых структур различных ведомств в единую федеральную службу войск национальной гвардии РФ.