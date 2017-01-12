Радио REGNUM: второй выпуск за 12 января
Москва, 12 января, 2017, 18:49 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Министерство обороны России опровергло наращивание российского военного присутствия в Сирии;
- В 2017 году Россия не будет принимать участие в работе ПАСЕ;
- В Кремле назвали угрозой переброску танков США в Польшу;
- Кремль не согласился с заявлением Тиллерсона по Крыму;
- В 2017 году в России пенсионный возраст повышаться не будет;
- На Камчатке скорая не успела спасти умирающего из-за водителя иномарки.