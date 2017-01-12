Москва, 12 января, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов с предстоящим Днем российской печати и наградил лауреатов творческого конкурса на лучшее освещение деятельности нижней палаты парламента в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Среди победителей творческого конкурса — корреспондент ИА REGNUM Анастасия Матвеева.

Спикер Госдумы пожелал счастья, здоровья, удачи журналистам, освещающим деятельность Госдумы. «Депутаты избираются вместе с вами, глядя на вас, общаясь с вами, дальше становятся политиками, даже не представляя жизнь без вас», — сказал Володин на торжественной встрече с журналистами.

Кроме того, были отмечены журналисты телеканалов «Россия», «Россия-24», Первого канала, награждены сотрудники печатных изданий.