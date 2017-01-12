Вашингтон, 12 января, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с руководителями корпораций, которые сталкивались с кибер-атаками, сообщает 12 января Reuters.

Olli Henze Кибербезопасность

Встречу организует бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

Джулиани являлся также бывшим советником Трампа, во время его предвыборной кампании он занимался вопросами кибербезопасности.

Напомним, после победы на президентских выборах США 8 ноября республиканца Дональда Трампа, в мировых СМИ начали публиковаться сообщения о том, что российские хакеры вмешались в президентскую гонку и повлияли на ее результат. Российская сторона отвергает подобные обвинения.