Казань, 12 января, 2017, 18:25 — ИА Регнум. На два банкомата ПАО «Ак Барс» банка были совершены хакерские атаки. В результате из одного банкомата похищено около 3,5 млн рублей, из другого — 960 тыс. рублей, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу банка.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Ограбление по

«Злоумышленники использовали достаточно новый метод хищения денежных средств, что свидетельствует о росте квалификации современных хакеров, а также об их глубоком знании устройства банкоматов и работы их программного обеспечения», — отметили в кредитной организации. В то же время, в банке подчеркнули, что квалификация специалистов по расследованию киберпреступлений в правоохранительных органах Татарии выросла, и выразили уверенность «в скорейшем установлении личности преступников и привлечении их к уголовной ответственности». Все банкоматы и содержащиеся в них наличные средства были застрахованы. «В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали. Обслуживание банкоматов банка и выдача денежных средств осуществляется в обычном порядке», — заверили в кредитной организации.

Издание напоминает, что ограбление произошло 10 и 11 января в ночное время. При этом месторасположение банкоматов не уточняется.