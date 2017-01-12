Москва, 12 января, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий привлекать к уголовной ответственности создателей «групп смерти» в соцсетях, разработали в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января. Действия модераторов таких групп предлагается квалифицировать как склонение к самоубийству.

Винсент Ван Гог. Череп (фрагмент). 1888

Поправками предполагается дополнить Уголовный кодекс статьей 110.1 «Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства». Инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет в случае совершения преступлений в отношении несовершеннолетнего или группой лиц по предварительному сговору.

Ввести уголовную ответственность за пропаганду суицидов среди детей предлагал Следственный комитет России — соответствующий законопроект уже разработан, сообщил в августе 2016 года официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Предлагается примечанием к статье 110 Уголовного кодекса ввести квалифицирующие признаки «доведение до самоубийства и пропаганда суицидов среди несовершеннолетних (в том числе, организованной группой лиц)».

Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, около 30% от всех ссылок, содержащих информацию о способах совершения суицида или призывы к его совершению, приходится на страницы социальной сети «ВКонтакте». С 1 ноября 2012 года Роспотребнадзор заблокировал свыше 9,3 тыс. подобных страниц.