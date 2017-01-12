Казань, 12 января, 2017, 18:07 — ИА Регнум. В Казани днем 12 января на проспекте Ямашева произошло столкновение городских маршрутных автобусов №49 и №46. В результате ДТП пострадали семь человек, в числе которых один ребенок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минздрава Татарии.

Eli Duke Автомобильная авария

Пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу №7, ребенок — в Детскую республиканскую клиническую больницу.

По информации пресс-службы управления ГИБДД республики, столкновение транспортных средств произошло на остановке общественного транспорта напротив футбольного стадиона «Казань Арена». По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции одним из водителей автобусов.