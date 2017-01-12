Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Воссозданное здание собора Святой великомученицы Екатерины в г. Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет безвозмездно передано в пользование Русской православной церкви на 49 лет. Такое решение принял комитет имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Soborekaterina.ru Екатерининский собор в Пушкине

Здание храма на Соборной площади Пушкина находится в государственной собственности Санкт-Петербурга и относится к числу выявленных объектов культурного наследия. Его площадь — около 1,4 тыс. кв. метров.

Как отмечается на сайте храма, Екатерининский собор был возведен на Соборной площади Царского Села в 1835—1840 годах про проекту известного архитектора Константина Тона. Средства на постройку выделял Кабинет его величества. Освящение собора произошло 24 ноября (6 декабря) 1840 года в присутствии императора Николая I.

По постановлению президиума Леноблисполкома от 11 июля 1938 года Екатерининский собор был закрыт. Специальная комиссия предложила использовать здание под театр и кино, а подвальное помещение — как убежище. Однако 10 июня 1939 года собор святой Екатерины был взорван. От здания остался лишь фундамент, который позже был превращен в сквер. 22 апреля 1960 года на месте собора был открыт памятник В.И. Ленину.

В 2006—2010 годах храм был заново отстроен по старинным чертежам. 27 июня 2010 года, в дни проведения торжеств, посвящённых 300-летию со дня основания Царского Села, патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма.

Как отмечает ТАСС, восстанавливали храм на добровольные пожертвования предпринимателей и простых жителей Петербурга и Пушкина. В ходе работ был полностью воссоздан внешний облик храма, а затем несколько лет шли отделочные работы.

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Напомним, власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. С просьбой об этом к губернатору Георгию Полтавченко обратился патриарх Кирилл. Здание храма останется в собственности города. Музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет сохранена, обещают власти и представители Церкви.