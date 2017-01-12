Астана, 12 января, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В Казахстане увеличилась добыча природного газа и руд цветных металлов — данные за период с января по декабрь 2016 года (в сравнении с 2015 годом) приводит сегодня, 12 января, Министерство национальной экономики.

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«Возросло производство продуктов питания, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики. При этом снизилась добыча сырой нефти, угля и железной руды. Сократилось производство напитков, продукции химической промышленности и автотранспортных средств», — говорится в сообщении.

Производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2016 года

Произведено

в % к 2015 году

78,0

98,2

76,0

179,3

4,0

107,8

3,0

102,8

Объемы промышленного производства выросли, хоть и незначительно, также и в странах СНГ, сообщает Комитет по статистике.

«По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-ноябре 2016 года по сравнению с январем-ноябрем 2015 года объем промышленного производства увеличился на 0,6% (в январе-ноябре 2015 года снизился на 3,3%)», — информирует Комитет.

ИА REGNUM напоминает, о снижении объемов добычи нефти Минэнерго Казахстана сообщило 10 января.

По данным ведомства, с начала января 2017 года Казахстан снизил объемы добычи на 20 тысяч баррелей в сутки. Планируется, что сокращение нефтепроизводства в Казахстане произойдет на месторождениях в Кзыл-Ординской, Актюбинской и, возможно, Мангистауской областях.

В ведомстве добавили, что в рамках договоренностей стран-экспортеров нефти Казахстан за первое полугодие 2017 года должен уменьшить объемы производства нефти до 1,68 млн баррелей в сутки. Такое сокращение назвал «символическим» министр энергетики Канат Бозумбаев, который добавил, что принятые меры не затронут такие крупные месторождения, как Кашаган, Тенгиз и Карачаганак.