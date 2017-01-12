Киев, 12 января, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Причиной запрета интернет-телеканала «Дождь» на Украине стало «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора» в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом. Об этом сегодня, 12 января, сообщила пресс-служба Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Tvrain.ru Логотип телеканала «Дождь»

Сообщается, что речь идет о фильмах с участием актеров комедийного театра «Квартет И» «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики». Эти фильмы были показаны в эфире «Дождя» 31 декабря 2016 года.

По мнению Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, в этих фильмах содержится популяризация правоохранительных органов Российской Федерации, которую на Украине считают «страной-агрессором».

Также «Дождю» ставится в вину то, что он транслировал новостные сюжеты, информация в которых свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательстве на территориальную целостность Украины.