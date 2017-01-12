Ярославль, 12 января, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области пообещало погасить кредиторскую задолженность образовательных учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в областной администрации.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам 2016 года школы и детские сады Ярославля недополучили финансирование из областного бюджета в рамках образовательного стандарта. Этот вопрос был поднят на внеочередном заседании муниципалитета Ярославля. При этом мэрия областного центра уверила депутатов, что все долги по заработной плате региональная казна перед городом закрыла. Что же касается остальных расходов школ и детсадов, то, по словам директора департамента образования мэрии Ярославля Елены Ивановой, они войдут в структуру кредиторской задолженности образовательных учреждений.

Правительство Ярославской области, в свою очередь, заверило, что эта кредиторка также будет погашена.

«Все учителя и воспитатели получат заработную плату и премию за 2016 год в соответствии с графиком — он предусматривает ее выдачу в январе. Имеющаяся у образовательных учреждений кредиторская задолженность также будет погашена», — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.