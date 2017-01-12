Тирасполь, 12 января, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике 2017-й объявлен Годом предпринимательства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента Приднестровья, об этом глава государства Вадим Красносельский заявил на расширенном совещании правительства ПМР с участием президента и депутатов Верховного совета. В течение 30 дней правительству поручено разработать план мероприятий по отраслям.

Новости Верховного Совета ПМР Глава ПМР Вадим Красносельский

Говоря о задачах на ближайший год, Красносельский заявил о необходимости создания условий для обеспечения инвестиционной привлекательности республики. Среди первоочередных мер — введение моратория на увеличение налоговой нагрузки, двухгодичный запрет на проведение плановых проверок, стремление к стабильности ценовой и тарифной политики, упрощение отчетности для предпринимателей.

По словам президента, к 2020 году должно быть создано 15 тыс. новых рабочих мест. Он также заявил о недопустимости предоставления индивидуальных налоговых льгот, что часто практиковалось в период пребывания у власти Евгения Шевчука.

Президент заявил о намерении уделить особое внимание укреплению и развитию экономических связей с Россией. До конца текущего года, по его словам, должно быть открыто не менее десятка торговых домов Приднестровья в российских регионах. Еще одна задача — создание Центра стратегических реформ и разработок ПМР. «Этот орган будет формировать стратегию развития государства, причем не только экономического», — отметил Красносельский.

Он также затронул тему валютного кризиса, продолжающегося в ПМР с начала прошлого года. Президент поставил задачу нивелировать последствия кризиса и установить четкие курсовые рамки. Он также поручил создать условия для выдачи поступающих из-за рубежа денежных переводов в валюте перевода. В последнее время из-за недостатка у банков наличной валюты переводы можно было получить только в рублях ПМР, из-за чего многие приднестровцы предпочитали осуществлять переводы в соседнюю Молдавию и получать деньги там.

Кроме того, Красносельский настаивает на обеспечении выплаты приднестровцам, перешедшим на пенсионное обеспечение Российской Федерации, пенсий в российских рублях. В последний год из-за валютного кризиса данные выплаты также осуществлялись зачастую в рублях ПМР.

Президент также высказался о контактах с соседней Молдавией. Говоря о состоявшейся в начале января встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном, он назвал того «эффективным политиком» и отметил: «Мы не затрагивали политическую составляющую. Темы нашего диалога — экономика, миротворческая операция, возобновление полноценного железнодорожного сообщения, решение проблем, связанных со свободным перемещением граждан, признанием наших документов на территории Молдовы. Это те вопросы, которые затрагивают интересы жителей двух берегов Днестра».

Красносельский добавил, что, несмотря на то, что встреча носила ознакомительный характер, в ее ходе была достигнута договоренность о необходимости составления перечня проблем, нуждающихся в скорейшем разрешении. При этом он подчеркнул, что Приднестровье — миролюбивое государство, которое поддерживает добрососедские отношения, но «стоит на страже независимости, являющейся залогом безопасности республики».