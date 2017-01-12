Москва, 12 января, 2017, 16:58 — ИА Регнум. МИД России сожалеет, что власти Германии решили пойти по стопам уходящей администрации США. Так представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сведения о возможном вмешательстве Москвы в выборы в Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старшая

«Вызывает сожаление, что в Берлине решили идти по стопам уходящей администрации США, не задумываясь о последствиях для отношений», — заявила Захарова. По ее мнению, подобные подозрения в отношении РФ совершенно беспочвенны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер фракции социал-демократов в германском бундестаге Томас Опперманн считает заграничную пропаганду и хакерские атаки одной из основных угроз в преддверии федеральной избирательной кампании в Германии. В минувшие выходные Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) подтвердило, что в декабре 2016 года в Германии был атакован сервер ОБСЕ. По словам главы ведомства Ханса-Георга Маасена, есть указания на то, что атака была произведена из России.