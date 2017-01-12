Москва, 12 января, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Около 2,4 тысячи человек будут обеспечивать безопасность во время крещенских купаний в Москве, сообщили в столичном главке МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенское купание

«К обеспечению безопасности населения непосредственно в местах проведения крещенских купаний будет привлечено более 770 человек сотрудников ГУ МЧС России по Москве и спасателей МГПСС на водных объектах, а также задействовано 21 спасательное судно на воздушной подушке и более 160 единиц техники. Кроме того, обеспечивать безопасность будут медицинские бригады и сотрудники полиции. Общая численность сил обеспечения «Крещенских купаний» составит около 2400 человек», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2017 году в Крещенских купаниях в Москве примут участие 117 тыс. человек. Для комфортного и безопасного участия в обряде омовения в г. Москве планируется 60 оборудованных мест (60 майн и 10 купелей)

В храмах на Крещение Господне будут дежурить противопожарные наряды, состоящие из сотрудников противопожарной службы и добровольных пожарных.

В ведомстве отметили, что число участников Крещенских купаний ежегодно варьируется. Так, в 2016 году в Москве отмечено снижение количества купающихся на 6%. В предшествующий 2015 год отмечалось увеличение количество участников обряда омовения на 19%, а в 2014 году количество купающихся возросло на 2% (2013 г. — 92,7 тыс. чел., 2014 г. — 94,4 тыс. чел., 2015 г. — 112,1 тыс. чел., 2016 г. — 105,3 тыс. чел.).