Тбилиси, 12 января, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял участие в презентации новой платформы программы «Производи в Грузии — для быстрого развития». По информации пресс-службы президента Грузии, в своем обращении к участникам презентации президент поддержал это начинание, которое ориентировано на развитие и усиление местного производства, и пообещал лично включиться в те инициативы, которые будут содействовать развитию отечественного производства.

Никола Пиросмани. Грузия

«Я лично и моя администрация будем включены в усиление этой инициативы, которая будет содействовать развитию национального производства. Мы поддержали инициативу, которая направлена именно на покупку грузинской продукции, и хочу убедить присутствующих здесь бизнесменов и представителей правительства, что мы — я лично и администрация — будем очень активно участвовать в поощрении продаж национальной продукции и местного производства», — пообещал президент.

По его словам, содействие росту трудоустройства, развитию малого и среднего бизнеса и местных инициатив будет ответом на стоящие перед экономикой страны вызовы.

«Мы не сможем еще больше расширить очень эффективную программу здравоохранения, если не будет больше доходов. Мы не сможем увеличить инвестиции в образование, не сможем более интенсивно финансировать инфраструктурные проекты, не сможем эффективнее служить нашему обществу, если не продвинем и не увеличим возможности нашего бизнеса. Соответственно, ответ на главные вопросы, главные вызовы, стоящие перед нами, — именно в усилении нашего бизнеса», — заявил Маргвелашвили.

Под брендом проекта «Производи в Грузии» объединяются все проекты, осуществляемые Агентством по развитию производства Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Агентством инноваций и технологий, Агентством по управлению проектами министерства сельского хозяйства и Партнерским фондом Грузии, — «Производи в Грузии», «Единый агропроект», «Микро‑ и мини — гранты», «Стартап Грузия» и другие.