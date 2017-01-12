Дагестан, 12 января, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Более 40 жительниц дагестанского Дербента вышли на митинг в знак протеста против повышения платы за детский сад. Они потребовали встречи с мэром города Маликом Баглиевым, но его не оказалось на работе, передает 12 января корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

Как заявила одна из жительниц, с нового года плата за уход и присмотр за ребенком в государственных детских садах составляет 1500 рублей. Раньше платили 1000 рублей. Такое повышение сильно бьет по карману, возмутилась она. Несколько участниц акции ранее обратились в управление образования города, где потребовали объяснения. Однако мирно решить вопрос не удалось, и протестующие, в основном женщины, вышли на площадь перед администрацией города.

С протестующими встретился заместитель мэра, но его ответ их не удовлетворил, и они потребовали встречи с мэром города. Но разговор не состоялся, так как Малика Баглиева на рабочем месте не оказалось. «Мы с трудом находили 1000 рублей за детский сад. Теперь мы не может платить столько. Придется или добиться отмены этой платы, или отказаться от детского сада», — сказала одна из протестующих.

В мэрии Дербента ИА REGNUM сообщили, что размер родительской платы устанавливается согласно приказу Министерства образования и науки Дагестана ежегодно 31 декабря. Учитывая прогноз социально-экономического развития республики и на основании прочих подсчетов, родители в Дербенте должны платить 1350 рублей. В случае если вопрос не будет решен, женщины обещали возобновить акцию протеста через неделю.

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Отметим, по официальным данным Росстата, в 2015 году денежные доходы населения в Дагестане сокращались на 3,9%. В рейтинге регионов по благосостоянию семей, основанном на ключевых показателях ведомства за 2016 год, Дагестан занимает предпоследнее 84-е место.