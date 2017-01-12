Ростов-на-Дону, 12 января, 2017, 16:41 — ИА Регнум.



Don-kazak.ru Военнослужащие

В Ростовской области осенняя призывная кампания 2016 года выполнена полностью. Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 12 января, под армейские знамена встали более 5 тыс. новобранцев с Дона. Треть из них проходит службу в воинских частях, расположенных на территории региона.

Президентский полк комендатуры Московского Кремля, как и в весеннюю призывную кампанию, принял 15 новобранцев. Также в войска отправлены 1 215 юношей, получивших высшее образование.

Кроме того, как и планировалось, под ружье встали 196 юношей-казаков. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», большинство из новобранцев отправлены в Волгоград в 20-ю отдельную мотострелковую бригаду и 22-ю гвардейскую бригаду специального назначения, расположенную в поселке Степной Ростовской области.

Примечательно, что с 2017 года перечень соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ, подлежащих комплектованию членами казачьих обществ, расширен. Так, в список включен 102-й мотострелковый полк 150-й Идрицкой мотострелковой дивизии, расположенный в Новочеркасске Ростовской области.

Как ранее сообщалось, осенью Ростовская область планировала отправить на службу в армию 5 тыс. 50 новобранцев. Весенний план по призыву-2016 в Ростовской области также был выполнен. Ряды Российской армии пополнили более 5 тыс. юношей.

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