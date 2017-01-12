Москва, 12 января, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Правительство РФ готовит план действий по ускорению экономического роста для того, чтобы в обозримой перспективе выйти на темпы развития выше среднемировых. Об этом сегодня, 12 января, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на VIII Гайдаровском форуме, открывшемся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве.

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Глава российского правительства подчеркнул, что «все связанные со структурными преобразованиями решения мы принимали и будем принимать предельно взвешенно и аккуратно». «Нам в России, конечно, нужно реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор, и делать это в период относительно низких цен на сырье, когда она и так находится в весьма уязвимом состоянии, — пояснил Медведев. — И вообще действовать нужно максимально аккуратно, даже определенные вещи озвучивать».

По его словам, основными факторами роста экономики могут стать жилищное строительство, поддержка экспорта, рост производительности труда, развитие малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие дорожной инфраструктуры, реформа моногородов.