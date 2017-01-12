Рига, 12 января, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В Латвии от гриппа скончались три человека, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), сообщает LETA.

Ysia.ru Сезонное заболевание гриппом

Как сообщили в ЦКПЗ, у умерших были сердечно-сосудистые, дыхательные, почечные и другие хронические заболевания. За неделю в больницу с гриппом доставлены 52 человека, 10 человек — с пневмонией от гриппа. В целом с начала сезона в больницы поступили уже 178 пациентов с гриппом. Как рассказали представители Латвийского центра инфектологии, в лаборатории было подтверждено 76 вирусов типа А и 10 вирусов типа В.

В свою очередь, семейные врачи за прошедшую неделю зарегистрировали 52 больных гриппом, что почти в четыре раз больше, чем неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии эпидемия гриппа в 2017 году началась на месяц раньше обычного, заявила эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Райна Никифорова. Грипп может вызвать серьезные осложнения, поэтому вакцинироваться следует беременным женщинам и младенцам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями, напоминают специалисты. Однако по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, на сегодняшний день в Латвии от гриппа привились менее 1% населения.

Число умерших от гриппа в 2016 году в Латвии значительно увеличилось по сравнению с эпидемией 2015 года, когда вирус унес 39 жизней. Печальный итог последнего сезона — 59 человек, среди которых две беременные женщины. Как стало известно, самой молодой жертве было 26 лет, самой пожилой — 95. Средний возраст умерших составил 65 лет, и болезнь одинаково не щадила мужчин (29 смертей) и женщин (30). Практически у всех скончавшихся было то или иное хроническое заболевание — сердца или дыхательных путей, диабет, рак и тому подобные. Подавляющее большинство умерших не имели прививки от вируса.