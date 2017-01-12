Иркутск, 12 января, 2017, 16:36 — ИА Регнум. В Иркутской области скандальная ситуация с «червивыми» новогодними подарками обрастает все новыми подробностями.

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Вечером 11 января трое неизвестных попытались передать губернатору Иркутской области Сергею Левченко новогодний подарок с конфетами и червями. Власти региона обратились в правоохранительные органы с заявлением о факте хулиганства.

«Пакет, принесенный анонимными посетителями, не имеет ничего общего с новогодними подарками, которые получали льготники от министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. В пакет были насыпаны черви, похожие на те, которые продаются в специализированных рыболовных магазинах. Подобные действия со стороны граждан наводят на мысль о спланированной провокации, направленной на дискредитацию областных властей», — цитирует Irk.ru начальника отдела по работе с обращениями граждан управления губернатора Иркутской области по региональной политике Елену Сорокину.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Иркутской области разгорелся скандал, связанный с новогодними подарками для детей из малообеспеченных семей. Местные СМИ распространили информацию, что в сладких подарках нашли червей и плесень. Однако в правительстве Иркутской области 11 января сообщили ИА REGNUM, что «фактов, подтверждающих наличие червей в новогодних подарках, нет».

Добавим, всего в Иркутской области детям из малообеспеченных семей приобрели более 98 тысяч новогодних наборов.