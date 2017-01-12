Москва, 12 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Кремля.

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Сообщается, что лидеры России и Турции констатировали соблюдение перемирия, достигнутого между официальным Дамаском и сирийской оппозицией.

«Отмечено, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между правительством Сирийской Арабской Республики и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий в целом соблюдаются», — сказано в сообщении.

Также Путин и Эрдоган условились продолжить совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане (Казахстан).

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Кроме сирийской проблематики, обсуждались также вопросы российско-турецких отношений. В их числе вопросы дальнейшего восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством Путина и Эрдогана.