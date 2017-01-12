Аграмунт: Полномочия делегации РФ, скорее всего, не будут подтверждены
Москва, 12 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт сожалеет о сложности ситуации с участием делегации России в работе Ассамблеи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом он заявил журналистам по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
«У нас была довольно длинная и конструктивная встреча. К сожалению, ситуация с участием делегации России в ПАСЕ сложная. Скорее всего, полномочия российской делегации в конце месяца не будут подтверждены», — сказал он.
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Аграмунт выразил надежду, что решить проблему с участием делегации РФ получится «как можно скорее».
В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия отказывается принимать участие в сессии ПАСЕ, пока в регламент организации не будут внесены изменения. Российская сторона требует изменения регламента ПАСЕ, чтобы исключить из него возможность лишения голоса той или иной делегации, как это произошло с российской.