Москва, 12 января, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт сожалеет о сложности ситуации с участием делегации России в работе Ассамблеи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом он заявил журналистам по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«У нас была довольно длинная и конструктивная встреча. К сожалению, ситуация с участием делегации России в ПАСЕ сложная. Скорее всего, полномочия российской делегации в конце месяца не будут подтверждены», — сказал он.

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Аграмунт выразил надежду, что решить проблему с участием делегации РФ получится «как можно скорее».

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия отказывается принимать участие в сессии ПАСЕ, пока в регламент организации не будут внесены изменения. Российская сторона требует изменения регламента ПАСЕ, чтобы исключить из него возможность лишения голоса той или иной делегации, как это произошло с российской.