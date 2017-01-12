Иваново, 12 января, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Ивановская компания «Нейрософт» зарегистрировала в США транскраниальный магнитный стимулятор своего производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

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«В результате регистрации системы для транскраниальной магнитной стимуляции Neurosoft TMS был получен сертификат FDA. Food and Drug Administration — административный орган правительства США, регулирующий, в частности, использование медицинского оборудования в стране и дающий право на продажу транскраниальных магнитных стимуляторов производства компании «Нейрософт» в США», — рассказал президент компании Алексей Шубин.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) представляет собой неинвазивный метод стимуляции головного мозга посредством магнитного поля, применяемый в диагностических и лечебных целях в неврологии и психиатрии. ТМС-методики позволяют диагностировать радикулопатии, миелопатии, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, поражения кортикоспинальных проводящих путей различного генеза, новообразования, травмы спинного мозга и другие неврологические заболевания. Транскраниальная магнитная стимуляция также активно применяется для реабилитации двигательных функций у больных после инсультов, для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона.

По словам Шубина, американская медицина применяет ТМС пока преимущественно в психиатрии — при лечении депрессии. «Именно с таким назначением — лечение фармакорезистентной тяжелой депрессии — и разрешен к применению в США прибор Neurosoft TMS», — пояснил президент компании-производителя.

По словам директора регионального департамента здравоохранения Светланы Романчук, «Нейрософт» занимается производством магнитных стимуляторов уже в течение более чем 15 лет. Компания является единственным производителем ТМС-систем в РФ, а также поставляет свою продукцию на экспорт. Однако, считает Светлана Романчук, выход российской компании медтехники на американский рынок — «случай поистине редкий», что «доказывает высочайшее качество данного оборудования».