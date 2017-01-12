Москва, 12 января, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Россия прошла через кризис гораздо лучше многих прогнозов. Об этом сегодня, 12 января, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на VIII Гайдаровском форуме, открывшемся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве. «То, что Россия, хочу уже так сказать, прошла через кризис гораздо лучше многих прогнозов, не означает, что все наши проблемы решены», — отметил он и привел мнение экспертов о том, что «потенциал роста для нашей экономики сейчас — порядка 3,5—4%, вопрос в том, как этот потенциал активировать».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По мнению главы российского правительства, нарастание технологического отставания в России является одним из наиболее серьезных вызовов, «может быть, самым серьезным вызовом, который стоит перед нашей экономикой».

«Конечно, есть еще целый ряд ограничений, которые не позволяют достигнуть приемлемых темпов роста. Они, кстати, хорошо знакомы большинству разных развивающихся стран. Прежде всего это дефицит инвестиций и затянувшийся паралич кредитов, — отметил он и подчеркнул необходимость «постоянно производить апгрейд технологий и профессиональных квалификаций».