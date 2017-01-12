Ярославль, 12 января, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Мэрию Ярославля покинули еще два недавно назначенных руководителя. 12 января стало известно о том, что свой пост оставил председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города Алексей Ковинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Мэрия Ярославля

Ковинский отработал в своей должности чуть более двух месяцев. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что выполнил все задачи, поставленные перед ним руководством города, и уволился по соглашению сторон.

«Концепция новогоднего оформления города, концепция наружной рекламы и вывесок — все это сделано. Что касается планов на будущее — я пока об этом не думал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Ковинский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Ковинский возглавлял одно из рекламных агентств города.

Также на этой неделе кресло заместителя мэра по вопросам безопасности покинул Алексей Тютрюмов, прибывший в город из Москвы. Он проработал на этом посту также около 2 месяцев.

Увольнения чиновников в мэрии Ярославля уже стали обыденным явлением: помимо традиционного увольнения членов предыдущей команды, на многих ответственных постах сменились люди, назначенные при новом и.о. мэра Владимире Слепцове, причем некоторые уже не по одному разу.