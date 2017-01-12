Москва, 12 января, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России обсуждается правительством, при этом социальный блок правительства готов поддержать освобождение от этого налога граждан с доходами не выше МРОТ. Об этом сегодня, 12 января, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.

Kremlin.ru Ольга Голодец

«И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас — это преодоление падения реальных доходов населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалась, то освобождение от подоходного налога для нижнего дециля было бы реальным шагом в повышении доходов населения, и мы были бы готовы это поддержать. У нас эта система просчитывается, расчеты ведутся», — сказала вице-премьер.

Напомним, с 1 июля 2016 года МРОТ в России составляет 7,5 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.