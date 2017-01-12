Москва, 12 января, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Россия не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Mid.ru Заседание ПАСЕ

«Конечно, мы не будем принимать участия в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ», — заявил Слуцкий, выразив уверенность, что таких мероприятий в 2017 году «предстоит достаточно».

При этом, по словам главы комитета, «сотрудничество с российской делегацией на площадке ПАСЕ медленно, но верно возрастает». Глава комитета также уверен, что сотрудничество между Москвой и Страсбургом в течение 2017 года будет развиваться все более и более конструктивно.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что российские парламентарии готовы в любой момент возобновить диалог «в случае изменений унизительных на сегодняшний день для нашей страны условий». «Уверен, что в ближайшее время состоится взаимный обмен делегациями парламентариев, и если не на площадке ПАСЕ, то на других площадках у нас будет возможность дискутировать о будущем России и парламентской организации Совета Европы», — отметил он.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.