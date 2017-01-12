Самара, 12 января, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Следствием и судом установлено, что с 2012 по 2015 год 39-летний Сергей Карпеев, находясь по месту своего жительства в Самаре, неоднократно осуществлял видеосъемку 13-ти несовершеннолетних ребят в обнаженном виде, в целях изготовления и распространения порнографических материалов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

diegoattorney За решеткой

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Карпееву, которому инкриминированы уголовные статьи — «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, в отношении двух или более лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») и т.п., «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Приговором суда Карпееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.