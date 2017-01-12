Черкесск, 12 января, 2017, 16:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении жителя Карачаево-Черкесии Иисуса Бостанова, который призывал прихожан мечети посёлка Архыз к ведению террористической деятельности. Обвиняемый поплатился 15 годами жизни на свободе за публичные призывы к терроризму, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Matthias Rhomberg Мечеть

В уголовном деле Бостанова есть также эпизоды, связанные с покушением на жизнь сотрудников полиции, а также с угрозой убийством прокурору КЧР, которую он высказал в ходе судебного заседания при избрании ему меры пресечения.

В ходе судебного заседания гособвинитель просил назначить наказание Бостанову в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Однако Северо-Кавказский окружной военный суд, признав подсудимого виновным, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в призывах к осуществлению террористической деятельности обвиняются также двое жителей Карачаево-Черкесии Мусса Шардан и Рустам Суюнчев. По данным Следственного комитета, в настоящее время они находятся среди воюющих в Сирии боевиков. Подозреваемые разместили на YouTube под ником Amr Amri видеоролик под названием «ИГИЛ обратилось к Путину — ISIS THREATEN PUTIN», в котором призывали к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдывали терроризм.