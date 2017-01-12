Москва, 12 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Дефицит бюджета РФ за 2016 год составил 3,56% ВВП. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

Напомним, дефицит бюджета-2016 за 11 месяцев составил 2,9% ВВП.

По оценке Росстата, в первом квартале 2016 года ВВП снизился на 1,2% в годовом сравнении, во втором квартале — на 0,6%, в третьем — на 0,4%.

Ранее Минэкономразвития РФ по итогам 2016 года прогнозировало сокращение экономики страны на 0,5%. Во второй половине 2017 года МЭР ожидает роста ВВП РФ на 2% в годовом выражении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.