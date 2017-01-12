Волгоград, 12 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Верующие жители Волгоградской области готовятся к празднованию «Крещения Господня. Богоявления». Светлый праздник православное население в очередной раз отметит В период в 18 по 19 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, безопасность людей на праздновании будут обеспечивать более 200 спасателей и 191 единицы техники. Также в местах купелей будут дежурить медики.

Volgadmin.ru Обряд омовения

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Для проведения обряда омовения в регионе определены 79 мест, восемь из которых в Волгограде. Иордани разместят во всех районах областного центра, кроме Ворошиловского. А в Красноармейском районе окунуться на Крещение можно быдет сразу в двух местах — на набережной реки Волга (у монумента Ленину) и на Волго-Донском судоходном канале в поселке Южный на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет».

В местах купания будут выставлены спасательные посты, оснащённые необходимыми спасательными средствами, а в самых популярных у любителей крещенских купаний местах организуют и обогрев.

Спасатели напоминают жителям региона, что обряд омовения нужно проводить только в специально оборудованных для этого местах. Также при погружении необходимо соблюдать ряд простых правил поведения в холодной воде.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году для крещенских купаний в регионе было подготовлено 72 купели. За безопасностью следили почти 650 спасателей.