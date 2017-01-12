Москва, 12 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Новейшие авиационные комплексы, которые поступят на вооружение ВКС РФ, значительно повысят возможности по уничтожению крылатых ракет. Об этом 12 января заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе лекции «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».

Mikhail Klimentyev Сергей Шойгу

По его словам, после перевооружения ВКС на перспективные боевые авиационные комплексы огневые возможности по уничтожению крылатых ракет возрастут в 1,5 раза. Также Шойгу отметил, что российские корабли, несущие на себе крылатые ракеты, через четыре года станут основой группировки носителей высокоточного оружия, способного поражать цели на большой дальности. На сегодняшний день самые новые российские военные суда оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил о повышении к 2021 году более чем в 4 раза боевых возможностей отечественных стратегических неядерных сил. Это даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания. В первую очередь речь идет о развитии высокоточных средств поражения.