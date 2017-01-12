Нефтеюганск, Югра, 12 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (Югра) дотла сгорел двухэтажный деревянный жилой дом. Погорельцы в шоке и недоумении от действий пожарных и невнятной позиции горадминистрации. Прокуратура проводит проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Пожарник

12 января в 4:09 на центральный пункт связи Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом 4-х подъездном доме размерами 15×45 метров. В 6:46 открытое горение было ликвидировано.

«На момент прибытия огнеборцев горение происходило на втором этаже здания с выходом на кровлю по всей площади. Прибывшие по повышенному номеру вызова подразделения немедленно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара. В доме находилось 32 квартиры, в которых по факту проживало 40 человек. Все жильцы эвакуированы, по предварительным данным, пострадавших на пожаре нет. Для ликвидации последствий происшествия задействовано 72 человека и 22 единицы техники.» — рапортует пресс-служба регионального управления МЧС.

«Дом горел, а пожарные стояли и смотрели, — сообщает теперь уже бывшая жительница дома Ольга в социальной сети. — До сих пор не могу поверить, что я и моя семья без крыши над головой! Пожарные, вы очень долго колебались, наверное в четвёртый раз думали, что у нас ничего серьёзного. Почему в ваших машинах нет воды? Вот, как сейчас например замёрзла у нас вода и тушить нечем! Почти три часа я смотрела как горит мой дом, в котором я выросла, не кому это не пожелаешь. Это так быстро случилось, что я до сих пор поверить в это не могу. Вроде спали, а тут — стук в дверь в 04:10, Я надеваю на себя тёплые штаны, беру свою сестрёнку, которой всего годик, надеваю в комбинезон и без носков бегу одевать куртку и обувь. Мама успела взять только документы, ведь мы надеялись на то, что всё как всегда обойдётся, но на этот раз было не так» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Корреспондент ИА REGNUM связалась по телефону с другой жительницей сгоревшего дома, Риммой. Она подтвердила, что сперва пожарные ждали электриков, чтобы обесточить дом. Потом выяснилось, что в гидрантах замерзла вода, и начались поиски источников воды. Тем временем дом горел. И сейчас от него остался один лишь фундамент. Погибших и пострадавших нет. Но погорельцы в смятении. В горадминистрации им сообщили, что они получат помощь не более 40 тысяч рублей, и суммы ее зависят от зарплаты пострадавших. Четко не оговорено, как дальше решать проблемы с жильем собственникам сгоревших квартир.

Кроме того, люди опасаются, что пожарные инспекторы скроют истинную причину возгорания и гибели дома. «В подъезде замыкала проводка, и вдруг появилась версия о включенной газовой плите на втором этаже», — говорят погорельцы.

В пункте временного пребывания школы, куда в ночь отвезли пострадавших, остались немногим более десяти человек. Квартиры предложенного маневренного фонда — в малоблагоустроенных, также деревянных домах. Поэтому большинство погорельцев предпочло разместиться у родственников и знакомых.

Оперативно связаться с мэрией Нефтеюганска корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Отметим, что помимо сегодняшнего ЧП, за два последних месяца в Нефтеюганске произошло три серьезных пожара в деревянных многоквартирниках.