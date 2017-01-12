Москва, 12 января, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В России происходит настоящая технологическая революция: почти 70% населения пользуются интернетом, 40 млн граждан зарегистрированы на Едином портале госуслуг, половина населения пользуется смартфонами. Сейчас идет речь о том, чтобы с помощью инфокоммуникаций повысить эффективность всех отраслей народного хозяйства. Об этом сегодня, 12 января, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в рамках Гайдаровского форума.

Цифровая экономика

Глава Минкомсвязи России напомнил, что идея развития цифровой экономики получила одобрение на самом высоком политическом уровне. В своем послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин указал на необходимость формирования масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения.

«Это будет не просто развитие связи для связи или подготовка программистов для отрасли ИТ. Экономика станет по-настоящему цифровой, когда цифровизация проникнет в отрасль по продаже товаров народного потребления, когда учителя будут обеспечены планшетами, когда будет учтено каждое домашнее животное, — отметил министр.

«Также заметны большие изменения в области госуправления. Для того чтобы граждане еще активнее стали пользоваться электронными госуслугами, с 1 января 2017 года мы ввели понижающий коэффициент при оплате госпошлины», — сказал Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.