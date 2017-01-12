Москва, 12 января, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Сайт Госдумы перестанет быть официальной площадкой публикации документов и освещения протокольных мероприятий, а станет сервисом и агрегатором, который в ежедневном режиме был бы востребован парламентариями и всеми гражданами как источник оперативной, интересной и максимально полной информации о работе Федерального собрания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, на это надеется глава рабочей группы по совершенствованию официального сайта нижней палаты парламента, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Агрегатор

«Сайт Государственной думы, действующий в настоящее время, создавался достаточно давно. На протяжении последних лет существенных изменений в его работе не происходило. При существующих темпах развития коммуникационно-технологических возможностей Сети, это привело к тому, что в сегодняшнем виде сайт является в большей степени не средством коммуникации и получения оперативной информации о деятельности Государственной думы и депутатов, а скорее официальной площадкой публикации документов и освещения протокольных мероприятий», — отметил парламентарий.

Сайт федерального парламента должен быть одним из лидеров среди сайтов органов государственной власти, вобрав в себя все самые современные технологические разработки в сфере коммуникации с пользователем, говорит депутат. «Надеюсь, что создаваемой рабочей группе удастся решить поставленные председателем Госдумы задачи, и создать сервис и агрегатор, который в ежедневном режиме был бы востребован парламентариями и всеми гражданами нашей страны как источник оперативной, интересной и максимально полной информации о работе Федерального собрания», — заявил он.