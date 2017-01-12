Магас, 12 января, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Мэр ингушской столицы Беслан Цечоев выплатит денежное вознаграждение тому, кто поможет найти поджигателей мусорных контейнеров в городе Магасе. При этом для решения такого важного вопроса, как привлечение к ответственности хулиганов, он готов расстаться с собственными деньгами.

Alexas_Fotos Мусорный бак

«Любого, кто поможет найти виновных, ждет хорошее денежное вознаграждение, которое я ему выдам из своей зарплаты», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Сгоревший подземный мусорный контейнер по улице Горчханова, дом 4 мэр обнаружил лично во время прогулки по городу. «В прошлом году мы закупили современные подземные контейнеры для удобства жителей города, чтобы наша столица была чистой и опрятной», — пишет градоначальник, удивляясь, кому вдруг пришло в голову жечь городское имущество.

По словам Цечоева, видимо, придется вешать дополнительно к табличке «Бросать мусор в контейнер» памятку с призывом: «Не сжигать контейнер!».

Как отметил мэр Магаса, после того, как злоумышленники будут найдены, им придется не только ответить за свои действия перед законом, но и выплатить материальный ущерб муниципалитету.

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